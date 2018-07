LPI-G: Auseinandersetzung in Gaststätte

Gera (ots) - Am Freitag (06.07.2018) gerieten drei Gäste einer Lokalität in der Gagarinstraße in eine zunächst verbale Streitigkeit. Als weitere Besucher diesen Streit schlichten wollten, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung aller sechs alkoholisierten Beteiligten (zwischen 27 und 55 Jahre). Die Aufklärung der genauen Hintergründe zur begangenen Körperverletzung ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. (KR)

