LPI-G: Dornaer Straße wegen Gartenlaubenbrand gesperrt

Gera (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen entfachte gestern Abend (08.07.2018), gegen 20:00 Uhr in einer Gartenlaube in der Gartenanlage in der Dornaer Straße ein Feuer. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr brannte die Laube nahezu vollständig aus. Die unter der Laube liegende Garage wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde schließlich von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht, wobei eine kurzzeitige Sperrung der Dornaer Straße notwendig war. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in der scheinbar unbewohnten Laube. Die Kriminalpolizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können oder ungewöhnlichen Fahrzeug- und Personenbewegungen zum Brandzeitpunkt bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 /8234-1465, zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell