LPI-G: Nach Streitigkeit Pfefferspray eingesetzt

Gera (ots) - Am Sonnabend gegen 19:20 Uhr wurde die Polizei Gera zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einen Supermarkt in die August-Bebel-Straße gerufen. Hier geriet ein 30 jähriger Geschädigter mit drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren in einen verbalen Streit. In der Folge setzte einer der Jugendlichen Pfefferspray gegen den Geschädigten ein. Die Polizei Gera konnte die Gruppe um den Tatverdächtigen stellen und identifizieren. Es wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 17 Jährigen ermittelt.

