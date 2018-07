LPI-G: Brand

Berga/Elster (ots) - Am 07.07.2018 kam es gegen 19:30 Uhr in Großdraxdorf zu einem Brandfall. Ein 37 jähriger Mann transportierte mit einem Traktor zwei Strohballen, welche vermutlich durch die Abgasanlage des Traktors entzündet wurden und Feuer fingen. Der Mann konnte rechtzeitig den Traktor vom Anhänger trennen, so dass nur der Hänger mit dem Stroh abbrannte.

