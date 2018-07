LPI-G: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Altenburg (ots) - Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurde am Samstag gegen 21:40 Uhr am Alten Bahndamm in Posa ein 22 Jahre alter VW-Fahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Test ergab, dass der Fahrer unter Drogen stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

