LPI-G: Frau durch rollenden Pkw verletzt

Altenburg (ots) - Eine 24- jährige parkte am Freitag gegen 09:15 Uhr ihren Pkw Hyundai in der Zeitzer Straße in Meuselwitz, jedoch ohne ihn gegen Wegrollen zu sichern. Aufgrund der Anhöhe rollte der Pkw rückwärts und stieß in der Folge gegen einen anderen Pkw. Beim Versuch den Zusammenstoß doch noch zu vermeiden wurde die 24-jährige verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Pkws entstand Sachschaden.

