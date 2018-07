LPI-G: Lkw fährt nach Unfall weiter

Greiz (ots) - Gegen 17:10 Uhr am gestrigen Donnerstag ereignete sich in der Kurve der Schlossbrücke auf der Seite der B.-Bergner-Straße ein Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Als beide Fahrzeuge im Kurvenbereich nebeneinander fuhren, kam es zu einer seitlichen Kollision, dabei wurde der Pkw beschädigt. Der Fahrer des Pkw versuchte den Lkw-Fahrer an der nächsten Ampel auf den Unfall hinzuweisen. Der Fahrer ignorierte jedoch den Geschädigten und setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03661/6210 bei der Polizeiinspektion Greiz zu melden.

