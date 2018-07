LPI-G: Kradfahrer in Rechtskurve gestürzt

Schmölln (ots) - Am gestrigen Abend (05.07.2018), gegen 18:00 Uhr kam auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Selka und Burkersdorf in einer Rechtskurve ein 46jähriger Kradfahrer zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Hierbei verletzte er sich am Knie und wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Altenburg gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell