LPI-G: Unbelehrbarer 2 Mal mit Alkohol erwischt

Gößnitz (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung aus Gera führten am späten Donnerstagabend (05.07.2018) gegen 23:00 Uhr in der Schmöllner Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 56jährigen Skodafahrer durch. Hierbei wurde ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Nur etwa eine Stunde später wurde er erneut, diesmal in der Schmiedegasse, fahrend angetroffen. Der zweite Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Gegen den Unbelehrbaren wurden zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell