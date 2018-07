LPI-G: Pkw zerkratzt

Zeulenroda-Triebes (ots) - Am Mittwoch (04.07.2018), in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:00 Uhr, wurde der Lack eines, vor der Sparkasse in der Zeulenrodaer Schuhgasse abgestellten Pkw Honda, zerkratzt. Die Schäden reichen vom Kotflügel bis zur hinteren Tür. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03661/6210 bei der Polizei in Greiz zu melden.

