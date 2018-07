LPI-G: Randalierer leistet Widerstand

Gera (ots) - Heute Morgen (05.07.2018) gegen 0:10 Uhr wurde die Polizei in Gera über einen Randalierer an der Straßenbahnhaltestelle in der Wiesestraße informiert. Am Einsatzort trafen die Beamten einen alkoholisierter 30jährigen an. Da an der Haltestelle keine Sachschäden eingetreten waren, sollte der Tatverdächtige nach der Feststellung seiner Personalien entlassen werden. Noch in Sichtweite der Polizeibeamten schlug der Mann nun mit einer Fahrradkette nach zwei unbeteiligte Personen. Diese konnten den Schlägen ausweichen und wurden nicht verletzt. Bei der sich anschließenden Gewahrsamnahme leistete er erheblichen körperlichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand ermittelt.

