LPI-G: erneut Brand im Stadtwald Gera

Gera (ots) - Am heutigen Tag (05.07.2018), gegen 11:45 Uhr brannte es erneut im Bereich der Martinshöhe im Geraer Stadtwald. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einer Ausdehnung von etwa 20m x 20m zügig unter Kontrolle bringen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet in diesem Zusammenhang eine Zeugin, welche das Feuer in der Gaststätte "Waldmeisterei" mitteilte, sich unter der Telefonnummer 0365/82340 bei der Kriminalpolizei Gera zu melden.

