LPI-G: Garage und Wohnmobil ausgebrannt

Gera (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0:10 Uhr brannte an der Zufahrt zum Garagenkomplex des Pfortener Kalkwerkes eine Garage. Das Feuer griff auf ein in unmittelbarer Nähe abgestelltes Wohnmobil über. Garage und Wohnmobil wurden vollständig zerstört. Die Polizei in Gera ermittelt zur Brandursache und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365/82340 zu melden.

