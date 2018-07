LPI-G: 3 Verletzte nach Verkehrsunfall

Löbichau (ots) - Am Mittwoch gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 7 zwischen Beerwalde und Untschen am Abzweig Kleinstechau ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in dessen Folge drei Personen verletzt wurden. Die Fahrzeugführerin eines Suzuki übersah beim Einbiegen auf die Bundesstraße einen Pkw Seat. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Suzukifahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Die Bundesstraße 7 war für die Rettungs- und Bergearbeiten für etwa 1,5 Stunden gesperrt.

