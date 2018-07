LPI-G: Spray und Leim gestohlen

Schmölln (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in die Firma "PWS" in der Altenburger Straße ein. Im Firmengebäude hebelten die Täter mehrere Türen auf und entwendeten Spray und Leim. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447/4810 bei der KPS in Altenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell