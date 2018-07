LPI-G: An Ampel aufgefahren

Altenburg (ots) - Gestern Mittag, gegen 11:10 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Leipziger Straße/ Kauerndorfer Allee ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein vorausfahrender BMW hielt an der Ampel bei "Rot" an, was der nachfolgende Ford zu spät erkannte und auf den BMW auffuhr. Bei der Kollision wurde eine Person leicht verletzt.

