LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots) - Am Dienstag (03.07.2018) gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der B 92 am Abzweig Schönbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Nissan und einem Motorrad. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen überholte der 62 jährige Motorradfahrer den Pkw, als dieser nach links abbog. Der Kradfahrer wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

