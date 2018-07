LPI-G: Strohpresse geriet in Brand

Wünschendorf/Elster (ots) - Am Dienstag (03.07.2018, gegen 19:20 Uhr) geriet bei Erntearbeiten eine Strohpresse auf einem Feld an der B 92 in Höhe des Abzweiges Zossen in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt ursächlich. Die Maschine sowie einige Glutnester auf dem Feld wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

