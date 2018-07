LPI-G: Verkehrsunfallfluchten

Greiz - Langenwetzendorf (ots) - Greiz: Am 03.07.2018, gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen weißen Pkw BMW in der Zeulenrodaer Straße. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug, bei dem es sich um einen blauen Pkw Skoda handeln soll, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz unter der Tel.: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.

Langenwetzendorf: Am 03.07.2018, zwischen 10:20 und 10:25 Uhr, überholte ein bislang unbekannter Pkw einen Lkw MAN auf der B 92 in Höhe der Waldschänke. Beim Wiedereinordnen kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Der Unfallverursacher hielt kurz an, erkundigte sich nach dem verursachten Schaden und setze dann seine Fahrt fort. Zeugen die Hinweise zu dem Fahrzeug und den Insassen, bei denen es sich um ein älteres Ehepaar mit einem blauen Pkw Mazda handeln soll, geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz unter der Tel.: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.

