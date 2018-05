LPI-G: Zeugen zu sexueller Belästigung gesucht

Gera (ots) - Am Montag (30.04.2018, zwischen 21:40 Uhr und 22:15 Uhr) soll es zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 20-jährigen Frau, im Bereich der Reichsstraße /Wintergarten gekommen sein. Die Frau war mit der Straßenbahn ab dem Puschkinplatz unterwegs, als sie in der Bahn im Bereich der Erfurtstraße von einer unbekannten männlichen Person zuerst obszön angesprochen und in der Folge auch unsittlich berührt wurde. Die junge Frau suchte die Nähe anderer Fahrgäste, woraufhin ihr der Unbekannte folgte und nochmals ähnliche Handlungen vollzogen haben soll. An der Haltestelle Wintergarten hat die 20- Jährige die Straßenbahn verlassen und führte ihren Weg zu Fuß fort. Hier habe sie den Unbekannten ebenfalls zu Fuß unterwegs gesehen, doch dann trennten sich die Wege und die Polizei wurde informiert. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 35-45 Jahre alt, circa 170 cm groß, normale Statur, indisches Aussehen, schwarzer Schnauzbart, rotes Basecap, knielange Hose mit Tarnmuster, beige/graue Turnschuhe, graues Oberteil/Weste. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, und Personen, welche Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können. Diese setzen sich bitte mit dem Inspektionsdiest, Tel.: 0365-8290 in Verbindung. (MW)

