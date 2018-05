LPI-G: Unfall mit 4 Verletzten

Nobitz (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen kam es am Donnerstag (03.05.2018, gegen 15:45 Uhr). Hintereinander befuhren ein Seat (Fahrerin 76 Jahre), ein Ford Fusion (Fahrer 90 Jahre) und ein Ford Transit (Fahrerin 54 Jahre) die B 93 aus Richtung Altenburg kommend. Die Seatfahrerin hatte die Absicht nach links in Richtung Mockern abzubiegen und verlangsamte die Fahrt. Auch der Ford Fusion Fahrer verlangsamte seine Fahrt. Dies bemerkte die 54-jährige Frau zu spät, fuhr auf den Ford Fusion auf, schob diesen zu Seite und kollidierte im Anschluss mit dem Seat. Alle Fahrzeugführer und die 86-jährige Beifahrerin im Ford mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (MW)

