LPI-G: In Gartenlaube eingebrochen

Nobitz (ots) - Im Zeitraum vom 02.05.2018 Uhr bis zum 03.05.2018 wurde in der Gartenanlage Eintracht in einem Garten in die Gartenlaube eingebrochen. Unbekannte Täter brachen die Türen zur Laube auf. Es entstand Sachschaden. Entwendet wurde nach erstem Überblick nichts.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell