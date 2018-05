LPI-G: Ladendieb schmeißt mit Fernsehgerät

Nobitz (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018, gegen 14:10 Uhr) wurde ein 18- Jähriger dabei erwischt, wie er von einem Geschäft in der Altenburger Straße ein Fernsehgerät entwenden wollte. Der junge Mann konnte von einem Zeugen festgehalten werden. Um sich der Festhaltung zu entziehen, warf der Mann den Fernseher in Richtung des 33- jährigen Zeugen. Der Mann blieb dabei unverletzt und konnte den Ladendieb an die hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben. Gegen ihn wurden entsprechende Anzeigen erstattet. (MW)

