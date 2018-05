LPI-G: Pkw ausgebrannt

Harth-Pöllnitz (ots) - Am Ortsausgang Großebersdorf in Richtung Lederhose fing am Donnerstag (03.05.2018, gegen 05:45 Uhr) ein Pkw Renault an aus dem Motorraum zu qualmen und in der Folge zu brennen. Die 42-jährige Fahrzeugführerin konnte den Pkw an den Seitenstreifen fahren und diesen unverletzt verlassen. Der Pkw brannte in der Folge vollständig aus. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt am Fahrzeug. (MW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell