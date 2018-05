LPI-G: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Windischleuba (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018, gegen 09:20 Uhr) befuhr eine 87-jährige Frau mit ihrem Opel die Landstraße aus Gerstenberg kommend in Richtung Windischleuba und hatte die Absicht auf die B7 aufzufahren. Hierbei missachtete die Rentnerin die Vorfahrt eines entgegenkommenden PKW Passat und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die beiden Insassen (64 und 66 Jahre) wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. (MW)

