LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwodch (02.05.2018 gegen 11:05 Uhr) in der Johannisstraße. Der 60-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr den Johannisgraben Richtung Johannisstraße. An der Kreuzung zur Johannisstraße beachtet er nicht einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Pkw VW und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Pkw Peugeot musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei niemand. (MW)

