LPI-G: Beim versuchten Einbruch Pkw beschädigt

Lucka (ots) - Im Zeitraum vom 01.05.2018, gegen 19:30 Uhr bis zum 02.05.2018, gegen 06:45 Uhr wurde versucht in der Clara-Zetkin-Straße ein Pkw Audi aufzubrechen. Der oder die Täter verursachten an insgesamt 3 Türen des Fahrzeuges Schaden. In das Fahrzeug gelangten die Täter nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (MW)

