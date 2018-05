LPI-G: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht!

Zeulenroda-Triebes (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018, gegen 10:20 Uhr) wurde im Bereich des Marktes ein 70-jähriger Mann von einer unbekannten männlichen Person angesprochen. Der Unbekannte bat den Rentner um den Wechsel von 50 Cent, dies benötigte er für den Parkscheinautomaten. Der 70-Jährige kam der Bitte nach und der Unbekannte zog von Dannen. In der Folge stellte der Rentner fest, dass aus seiner Geldbörse ein 50 Euro Schein fehlte. Der Unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Circa 50 Jahre alt, sehr kräftige Gestalt, circa 170 cm groß, dunkelbraune kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen Fleecejacke mit gelber Aufschrift und eine dunkelfarbene Hose. Er sprach mit Akzent und hatte eine Art "watschelnden Gang". Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, oder bei der Identifizierung des Unbekannten helfen können, setzen sich bitte mit der Polizei in Greiz, Tel.: 03661-6210 in Verbindung. (MW)

