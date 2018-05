LPI-G: 3 Personen nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht

Gera (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018, gegen 08:30 Uhr) befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Honda den Stadtring Süd Ost. Der Mann übersah das Rotlicht an der Kreuzung zur Plauenschen Straße. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Bus. Hierbei wurden 3 Insassen des Busses leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Kurzzeitig kam es zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich. (MW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell