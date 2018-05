LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Altenburg (ots) - Schmölln: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 01.05.2018, gegen 17:00 Uhr auf der L1361 Höhe der Anschlussstelle zur A 4. Der 31-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Straße aus Richtung Schmölln kommend und beabsichtigte auf die A 4 in Richtung Frankfurt aufzufahren. Ein ihm entgegenkommender Pkw, welcher ebenfalls auf die A 4 auffahren will, lässt dem Pkw Ford auffahren. Ein nachfolgender vorfahrtberechtigter Pkw VW der in Richtung Schmölln fahren wollte kollidierte mit dem abbiegenden Pkw Ford. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell