LPI-G: Scheiben bei leerstehenden Haus eingeschlagen

Altenburg (ots) - Am Montag, 30.04.2018, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:15 Uhr beschädigten mehrere bislang Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines leerstehenden Hauses in der Fabrikstraße. Ein Betreten des Hauses seitens der Unbekannten erfolgte nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (KR)

