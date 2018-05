LPI-G: Sechs Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Seelingstädt: Am Montag, 30.04.2018, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt 6 in der Friedmannstraße abgestellte Pkw, indem sie die jeweiligen rechten Fahrzeugseiten zerkratzten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 03661 / 6210. (KR)

