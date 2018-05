LPI-G: Brand

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am Dienstag, 01.05.2018, gegen 18:00 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes in der Scheune eines ehemaligen Reitstalls in der Ernst-Thälmann-Allee aus. Das Feuer wurde durch den zeitnahen Einsatz der Feuerwehr schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen ergibt sich der Verdacht der Brandstiftung. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell