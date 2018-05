LPI-G: Hilfe geholt

Gera (ots) - Polizei und Feuerwehr kamen am Montag, 30.04.2018, gegen 20:20 Uhr in der Wiesestraße zum Einsatz, da sich ein 39-jähriger Mann in einer für sich hilflosen Lage befand. Der Mann konnte angetroffen und in medizinischer Betreuung übergeben werden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell