LPI-G: Kochtopf auf heißer Herdplatte vergessen

Gera (ots) - Bad Köstritz: Feuerwehr und Polizei kamen am 01.05.2018, gegen 17:40 Uhr im Rosa-Luxemburg-Ring zum Einsatz, da Rauch aus einem Fenster drang. Schnell stellte sich heraus, dass es zu keinem Brand kam. Eine Mieterin (38) vergaß einen Kochtopf auf einer eingeschalteten Herdplatte, so dass es zur Alarmauslösung kam. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenquelle, so dass weder Personen noch das Mietshaus selbst ge- bzw. beschädigt wurden. Im Rahmen des Einsatzes kam es zur kurzzeitigen Evakuierung aller Mieter. (KR)

