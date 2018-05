LPI-G: Dachstuhlbrand bestätigte sich nicht

Gera (ots) - Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstag, 01.05.2018, gegen 17:45 Uhr in die Leibnizstraße. Dort kam es nach ersten Informationen zum Brand eines Dachstuhls. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, bestätigte sich dies glücklicherweise nicht. Offensichtlich kam es beim Anzünden eines Kamines zur Entstehung einer großen Qualmwolke, so dass der Verdacht eines Brandes entstand. (KR)

