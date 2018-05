LPI-G: Mehrere Garagen aufgebrochen

Gera (ots) - In der Zeit von 30.04.- 01.05.2018 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu insgesamt 6 Garagen in der Dr.-Virchow-Straße. Aus den Garagen stahlen der oder die Täter vier Kleinkrafträder der Marke Simson. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 0365 / 829-0. (KR)

