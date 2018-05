LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Gera (ots) - Am Mittwoch (02.05.2018, gegen 06:25 Uhr) kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 43-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw (Fahrer 75 Jahre). Der Unfall ereignete sich in der Nürnberger Straße/Ausfahrt Plzen Center. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Da es widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, sucht sie Polizei Zeugen, welche Angaben hierzu machen können. Diese setzen sich bitte mit dem Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290 in Verbindung. (MW)

