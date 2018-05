LPI-G: Schlüssel gestohlen- Zeugen gesucht

Gera (ots) - Ein an der Eingangstür stecken gelassener Schlüssel bei einem Einfamilienhauses in der Schenkendorfstraße erweckte am 01.05.2018, in der Zeit von 09:20 Uhr bis 09:26 Uhr das Interesse zweier bislang unbekannter Täter. Einer dieser betrat unberechtigt das Grundstück des 66-jährigen Besitzers und stahl den an der Tür steckenden Schlüssel. Im Anschluss an den Diebstahl entfernten sich die beiden Täter mit jeweils einem Fahrrad. Der Schlüsseldieb kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca 170-180 cm, kurze blonde Haare, bekleidet mit hellblauer Jeans und dunkelblauem Pullover und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zudem fuhr er mit einem hellem Mountainbike mit großen Reifen (Ballonreifen). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell