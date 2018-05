LPI-G: Betrunken unterwegs

Altenburg (ots) - Um 17:50 Uhr wurde ein 68 jähriger Fahrzeugführer eines Opel Astra´s in Altenburg am 30.04.2018 festgestellt, wie dieser trotz eines Atemalkoholwertes von 0,62 Promille am Straßenverkehr teilnahm. Ebenso ein 51 jähriger Fahrzeugführer eines Seat Toledo´s, welcher 0,74 Promille am Vormittag des 01.05.2018 aufwies, als er in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg festgestellt wurde. (AG)

