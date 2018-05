LPI-G: Wildunfall mit verletzten Reh

Altenburg (ots) - Am Vormittag des 30.04.2018 querte um 09:15 Uhr ein Reh die Fahrbahn in der Remsaer Straße in Altenburg und wurde durch den 80 jährigen Fahrzeugführer eines Audi A4 erfasst. Da das Tier beim Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land verletzt war, musste es durch einen Schuss aus der Dienstwaffe erlöst werden. (AG)

