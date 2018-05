LPI-G: Körperverletzung

Altenburg (ots) - Am Montag, den 30.04.2018 ereignete sich um 17:35 Uhr eine Körperverletzung in 04600 Altenburg, Stauffenbergstraße. Ein 41 jähriger Mann wurde durch einen bislang unbekannten Täter auf sein linkes Ohr geschlagen in dessen Folge er Schmerzen verspürte, aber nicht ärztlich versorgt werden musste. Trotz Nahbereichsfahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. (AG)

