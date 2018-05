LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Altenburg (ots) - Freitagnacht (27.04.2018), gegen 23:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Johannesstraße / Johannisgraben zum Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Leichtkraftrad, wobei die 17-Jährige Kradfahrerin die Vorfahrt des 46-jährigen Busfahrers missachtete. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung kam ein Businsasse (20) zu Fall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der 17-Jährigen zeigte ein positives Testergebnis (0,68 Promille) an, so dass folglich der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe kam die Feuerwehr zu Einsatz, das Krad der jungen Fahrerin war nicht mehr fahrbereit. Am Bus selbst entstand leichter Sachschaden.(KR)

