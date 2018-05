LPI-G: Schaufensterscheibe zerstört

Altenburg (ots) - Am Sonntag, 29.04.2018 ,im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 19:45 Uhr zerstörten Unbekannte in der Sporenstraße die Schaufensterscheibe eines dortigen Modegeschäft, indem sie diese mit einem Stein einzuschlugen. An der Doppelglasscheibe entstand folglich Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen.Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Altenburg, Tel. 03447/ 4710, zu melden. (KR)

