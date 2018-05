LPI-G: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg (ots) - Am Sonntag, 29.04.2018, gegen 10:45 Uhr kam die Polizei aufgrund eines in Schlangenlinien fahrenden Pkw BMW in der Leipziger Straße Zum Einsatz. Die Beamten fanden das Fahrzeug an der Wohnanschrift des Halters vor. Der 62-jährige Fahrer, welcher im stark alkoholisiertem Zustand angetroffen wurde, war nicht in der Lage einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen. Daher folgten die Durchführung einer Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es durch den 62-jährigen zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegenüber der Polizei. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden daher eingeleitet.

