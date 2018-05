LPI-G: Einbruch in Bad Köstritz

Gera (ots) - Bad Köstritz: Unbekannte Täter verschafften sich vergangene Woche (26.04.- 27.04.2018) gewaltsam Zutritt zu einer Betriebshalle in der Straße Heinrichshall. In der Halle brachen der oder die Täter zwei Baucontainer auf, entwendeten jedoch nach bisherigen Kenntnisstand nichts. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Telefonnummer 0365 / 8234-1465. (KR)

