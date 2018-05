LPI-G: Mit Graffiti Garten verunstaltet

Gera (ots) - In der Nacht von Freitag (27.04.2018) auf Samstag (28.04.2018) informierte der 40-Jährige Besitzer eines Gartens in der Zwötzener Straße die Polizei, da er soeben einen Graffiti-Sprayer überraschte. Kurz nach Mitternacht bemerkte der 40-Jährige, wie sich unberechtigt eine Person in seinem Garten aufhielt. Überrascht vom Eigentümer flüchtete der Unbekannte. Trotz aufgenommener Verfolgung konnte er unentdeckt in Richtung Lange Straße entkommen. Den Garten selbst verunstaltete der Täter indem er unter anderem beleidigende Worte und Hakenkreuze an Gartenlaube, einen Pool und an Dekorationsgegenstände sprühte. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gera, Telefon 0365 / 8234-1465. (KR)

