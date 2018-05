LPI-G: Polizeieinsatz im Hofwiesenpark

Gera (ots) - Am Sonntag, 29.04.2018, gegen 02:0 Uhr kamen Polizeibeamte im Hofwiesenpark zum Einsatz, da ein 20-Jähriger nach ersten Informationen anderer Gäste bedrohen soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Täter dem 20-Jährigen eine Bluetoothbox aus der Jackentasche stahl. Dies bemerkte der Bestohlene und sprach den Dieb an. Der Dieb hingegen holte zum Schlag aus, traf den 20-Jährigen im Gesicht und entfernte sich in unbekannte Richtung. Hierüber war der 20-jährige derart erbost, dass er seinem Ärger durch Umherschmeißen von Bierbänken Luft verschaffte. Gleichzeitig griff er sich dabei eine abgebrochene Bierflasche, so dass sich andere Anwesende bedroht fühlten. Die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung wurden aufgenommen. (KR)

