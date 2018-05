LPI-G: Auseinandersetzung an Haltestelle

Gera (ots) - Bereits am frühen Freitagabend (27.04.201.8), gegen 17:40 Uhr kam es zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 19-jährigen jungen Mann zur körperlichen Auseinandersetzung an einer Haltstelle in der Rudolstädter Straße. Der Unbekannte schlug den 19-Jährigen hierbei und warf weiterhin mit Steinen aus dem Straßenbahngleisbett nach ihm. Dabei traf ein Stein das Fahrzeug (Mercedes) einer unbeteiligten 35-jährigen Frau. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Unbekannte flüchten. Trotz intensiver Absuche der Umgebung konnte dieser nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gera, Tel. 0365 / 829-0, in Verbindung zu setzen. (KR)

