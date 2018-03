LPI-G: Haft- und Durchsuchungsbefehle realisiert

Gera (ots) - In den frühen Morgenstunden des 01.03.2018 vollstreckten Geraer Polizeibeamte mehrere Durchsuchungs- und Haftbefehle im Stadtgebiet von Gera. Die von der Staatsanwaltschaft Gera ausgestellten Durchsuchungs- bzw. Haftbefehle wurden auf der Grundlage begangener Betäubungs- und Körperverletzungsdelikten ausgestellt. Die insgesamt vier männlichen deutschen Personen (im Alter zwischen 20 und 27 Jahren) , gegen die sich die jeweiligen Durchsuchungs- bzw. Haftbefehle richteten, wurden an ihren Wohnanschriften angetroffen. Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungen stellten die Beamten kleinere Mengen Betäubungsmittel fest und sicherten diese. Die beiden festgenommenen 20 - und 22 jährigen Männer wurden am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Der 20-Jährige wurde, unter Auflagen, wieder entlassen. Der Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wurde bestätigt. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

